В Воронеже на срочную продажу выставлены ОКН «Швейная мастерская» и база отдыха

На продажу в Воронежской области со снижением стоимости выставлено два актива: объект культурного наследия (ОКН) «Швейная мастерская» с возможностью реконструкции под гостиничный комплекс и база отдыха «Елки». Стоимость первого уменьшена с 95 млн до 75 млн руб., второго — со 180 млн до 160 млн руб. Цены действуют в течение месяца, следует из объявлений, размещенных на сайте «Авито».

Имущественный комплекс на ул. Кости Стрелюка, 11/13 («Швейная мастерская») включает земельный участок площадью 2,1 тыс. кв. м, двухэтажное нежилое здание площадью 1 291,5 кв. м (надземные этажи — 928,3 кв. м, подвал — 363,2 кв. м) и еще одно двухэтажное нежилое здание площадью 337,8 кв. м, в котором находятся шесть производственных помещений. На первом этаже основного здания расположена оборудованная столовая (331,46 кв. м), на втором — офисы.

База отдыха «Елки» расположена в Новоусманском районе на территории Воронежского заповедника, в 35 км от Воронежа. В состав актива входят 2 га земли в долгосрочной аренде (два размежеванных участка), а также лесной участок площадью 2,5 га в долгосрочной аренде в 50 метрах от базы, который позволит увеличить номерной фонд. Жилой фонд насчитывает 25 строений, включая 16 одноэтажных домов на четырех человек, семь двухэтажных домов на шесть человек, два корпуса на четыре номера. На территории также расположены крытая терраса для мероприятий (80 кв. м), летнее кафе-пергола (100 кв. м), два открытых подогреваемых бассейна (96 кв. м и 18 кв. м), здание ресторана с торговым залом 220 кв. м и пищевым производством 110 кв. м, соленая пещера (20 кв. м), баня (24 кв. м). Объект оборудован собственной трансформаторной подстанцией мощностью 150 кВт, пеллетной котельной, скважиной глубиной 40 м, станциями биохимической очистки. Территория полностью огорожена и оснащена системой видеонаблюдения.

Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника Владимир Махров, основной бизнес владельцев — IT и производство в Москве, а воронежские объекты являются непрофильными активами. «Чтобы снять долговую нагрузку и сосредоточиться на основном бизнесе, было решено их продать. Мы снизили цену на оба объекта, потому что хотим продать быстро — в течение месяца», — пояснил господин Махров.

По его словам, на площадке ОКН возможно строительство отеля с магазинами и рестораном, собственники прошли архитектурную комиссию, уже есть утвержденный проект строительства. Инвестиции в реконструкцию он оценил примерно в 150 млн руб., окупаемость проекта с учетом покупки — 8–10 лет. Второй объект — база отдыха «Елки» — уже является готовым действующим бизнесом. «Это востребованный актив с банкетным залом, бассейном, укомплектованный всем необходимым. Окупаемость бизнеса при текущей цене — 8 лет», — добавил господин Махров.

О реставрации «Швейной мастерской» стало известно в 2020 году. Планировалось отремонтировать фасад здания, кровлю, провести гидроизоляцию наружных стен и фундамента, обустроить водосток, воссоздать мансардный этаж.

Ульяна Ларионова