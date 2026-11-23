Господин Клычков поручил разработать стандартизированный набор требований для разных направлений деятельности, определив объем нагрузки, перечень задач и финансовое обеспечение. По его словам, это позволит оценивать, где учреждения справляются с работой, а где требуется совершенствование. При этом губернатор призвал не отказываться от внедрения бережливых технологий на предприятиях. По мнению господина Клычкова, повышение производительности необходимо на фоне кадровых проблем и для бизнеса, и для государственных структур.