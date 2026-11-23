Клычков назвал формальным повышение производительности орловских бюджетников
Губернатор Орловской области Андрей Клычков раскритиковал подход к повышению производительности труда в бюджетной сфере. По его мнению, социальным учреждениям не нужно подменять выполнение основных обязанностей формальными показателями и отчетами об эффективности. В частности, глава региона указал на проблемы с нагрузкой на врачей и доступностью медицинской помощи. Об этом он заявил на совещании в региональном правительстве.
«Здесь вопрос не в единицах точно. Здесь вопрос прямого выполнения своих должностных обязанностей каждым врачом»,— сказал Андрей Клычков, комментируя показатели производительности в здравоохранении. Он обратил внимание, что нормативы количества коек на одного врача установлены приказом Минздрава РФ, однако в одних учреждениях нагрузка превышает их, а в других оказывается значительно ниже.
Глава региона также связал эффективность работы медучреждений с обращениями жителей, которые не могут записаться к профильному врачу или получить место в стационаре. По его словам, оценивать работу социальной сферы необходимо не по отдельным количественным показателям, а по тому, насколько учреждения выполняют свои задачи. Это касается здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.
Господин Клычков поручил разработать стандартизированный набор требований для разных направлений деятельности, определив объем нагрузки, перечень задач и финансовое обеспечение. По его словам, это позволит оценивать, где учреждения справляются с работой, а где требуется совершенствование. При этом губернатор призвал не отказываться от внедрения бережливых технологий на предприятиях. По мнению господина Клычкова, повышение производительности необходимо на фоне кадровых проблем и для бизнеса, и для государственных структур.
Из доклада и. о. руководителя областного департамента промышленности и торговли Сергея Антонцева следует, что в федеральный проект «Производительность труда» вовлечены 59 промышленных предприятий региона из 137 соответствующих критериям. Обучение прошли 1 тыс. сотрудников. В 2026 году к проекту привлекли пять предприятий, три из них завершили работу, еще два должны закончить проекты до конца декабря.
В региональном ведомственном проекте по оптимизации производственных систем участвуют шесть организаций. На его реализацию из областного бюджета в 2026 году направлено порядка 10 млн руб. На пяти предприятиях работы завершены, шестое должно закончить их в декабре.
В ходе сегодняшнего оперативного совещания Андрей Клычков также раскритиковал цифровизацию малых сельхозпредприятий. Он поручил минсельхозу региона помочь аграриям адаптироваться к новым требованиям в условиях «отсутствия интернета».