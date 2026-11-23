В регионе также работают государственные информационные системы прослеживаемости зерна, семеноводства, ветеринарного контроля и оборота пестицидов и агрохимикатов. В федеральной системе племенных ресурсов зарегистрированы 23 автоматизированных пользователя, в том числе 16 племенных хозяйств. По словам госпожи Суровцевой, до конца года в нее необходимо внести сведения обо всех животных, имеющих племенной статус. В качестве примера она привела 1,5 млн свиней, каждая из которых должна получить собственный паспорт.