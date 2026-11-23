Клычков потребовал создать условия для цифровизации орловских малых хозяйств
Губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал учитывать возможности малых сельхозпредприятий при внедрении цифровых систем. По его словам, крупные компании располагают ресурсами для работы с электронными сервисами, тогда как остальным становится все сложнее справляться с объемом обязательной документации. Дополнительные трудности создает отсутствие интернета непосредственно на полях. Об этом глава региона заявил на совещании в облправительстве.
Андрей Клычков обратил внимание на то, что небольшим хозяйствам приходится заполнять множество электронных документов даже для продажи небольшого объема зерна. При этом, по мнению губернатора, региональная политика в сфере цифровизации не должна ориентироваться только на крупные компании, уже встроившиеся в новые процессы.
Господин Клычков поручил департаменту сельского хозяйства и профильным ведомствам помочь небольшим производителям адаптироваться к новым требованиям. Он также указал на проблему оформления сопроводительных документов непосредственно на полях: из-за отсутствия интернет-соединения аграрии не всегда могут воспользоваться необходимыми электронными системами.
«Мы с вами живем уже два года без интернета, и Wi-Fi точно не протащить в поле»,— отметил губернатор.
Руководитель департамента сельского хозяйства региона Евгения Суровцева в докладе рассказала о внедрении цифровых инструментов в агропромышленном комплексе. По ее данным, системами ГЛОНАСС оснащены более 3,3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. В системе земель сельхозназначения зарегистрировано 1,3 тыс. пользователей, оцифровано 40 тыс. полей и площадок общей площадью 1,8 млн га. За 2026 год обработано более 11 тыс. заявок на внесение сведений.
В регионе также работают государственные информационные системы прослеживаемости зерна, семеноводства, ветеринарного контроля и оборота пестицидов и агрохимикатов. В федеральной системе племенных ресурсов зарегистрированы 23 автоматизированных пользователя, в том числе 16 племенных хозяйств. По словам госпожи Суровцевой, до конца года в нее необходимо внести сведения обо всех животных, имеющих племенной статус. В качестве примера она привела 1,5 млн свиней, каждая из которых должна получить собственный паспорт.
Всего в сфере АПК действует 17 государственных информационных систем. В марте 2026 года Минсельхоз запустил пилот единой цифровой платформы, в которую на момент совещания были интегрированы шесть систем.
Господин Клычков поручил департаменту сельского хозяйства продолжить цифровую трансформацию АПК и до 30 декабря 2026 года обеспечить рассмотрение сведений о племенных животных в федеральной информационно-аналитической системе с последующей регистрацией и присвоением им номеров.