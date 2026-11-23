По материалам дела, в марте он дважды забрал деньги у потерпевших. В первом случае злоумышленник похитил у мужчины более 1,3 млн руб., во втором — свыше 5 млн руб. у женщины. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба.