В Альметьевске курьера приговорили к шести годам колонии за хищение 6,3 млн
Альметьевский городской суд приговорил 23-летнего местного жителя к шести годам колонии общего режима за хищение более 6,3 млн руб. у двух жителей города. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По материалам дела, в марте он дважды забрал деньги у потерпевших. В первом случае злоумышленник похитил у мужчины более 1,3 млн руб., во втором — свыше 5 млн руб. у женщины. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба.
Подсудимый вину не признал.