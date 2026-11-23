Обращение к генералу юстиции показал в эфире один из федеральных телеканалов. Журналисты рассказали, что две семьи живут в аварийном доме, который должны были расселить в 2019 году. Срок перенесли на 2030 год. В доме нет отопления, газа, протекает крыша и бывают перебои с электричеством.