Глава СКР хочет знать, почему не расселяют жителей аварийного жилья в Волгограде
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Волгограда. По факту нарушения жилищных прав граждан глава ведомства поручил завести уголовное дело, сообщил информационный центр Следкома.
Обращение к генералу юстиции показал в эфире один из федеральных телеканалов. Журналисты рассказали, что две семьи живут в аварийном доме, который должны были расселить в 2019 году. Срок перенесли на 2030 год. В доме нет отопления, газа, протекает крыша и бывают перебои с электричеством.
По факту сообщения сотрудники волгоградского следственного управления начали проверку. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Генерал юстиции ждет доклад об установленных обстоятельствах от руководителя регионального ведомства Василия Семенова.
Интервью с жильцами дома в Красноармейском районе опубликовал телеканал НТВ. Две семьи пожилого возраста живут в здании «довоенной» постройки. По словам горожан, городская администрация «считает, что здесь есть еще возможность проживания».