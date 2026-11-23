Итоговый рейтинг года ATP
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 10 350 очков. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 7950. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7600. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 5570. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4220. 6 (7). Артюр Фис (Франция) — 3825. 7 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3680. 8 (8). Фрэнсис Тиафо — 3590. 9 (9). Тейлор Фриц (оба — США) — 3300. 10 (10). Рафаэль Ходар (Испания) — 3234. 11 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3170. 12 (12). Новак Джокович (Сербия) — 2940. 13 (13). Томми Пол (США) — 2925. 14 (14). Иржи Легечка — 2540. 15 (16). Якуб Меншик (оба — Чехия) — 2500. 16 (16). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2500. 17 (17). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2465. 18 (18). Каспер Рууд (Норвегия) — 2435. 19 (19). Брэндон Накашима (США) — 2360. 20 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2220… 23 (23). Андрей Рублев — 2085. 24 (24). Карен Хачанов — 1980… 74 (74). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 807.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.