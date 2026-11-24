Сын экс-директора пермского завода увеличил долю в промышленной компании
Из состава учредителей пермского производителя бурового оборудования ООО «ПЗТО Титан» вышла аффилированная компания ООО «Сад». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее обществу принадлежало 10,16% долей, которые перешли во владение основному учредителю предприятия Юрию Андоскину. Теперь он владеет 91,59% долей ООО «ПЗТО Титан».
Господин Андоскин является сыном ныне покойного Владимира Андоскина, основателя фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. В 2015 году Андоскины продали пермский завод американскому холдингу Schlumberger и вышли из состава управления им.
ООО «ПЗТО Титан» создано в 2015 году, специализируется на проектировании, производстве, продаже, аренде и сервисе бурового оборудования. В 2025 году выручка компании составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 8% до 1,5 млрд руб.