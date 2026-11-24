Господин Андоскин является сыном ныне покойного Владимира Андоскина, основателя фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. В 2015 году Андоскины продали пермский завод американскому холдингу Schlumberger и вышли из состава управления им.