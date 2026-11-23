«Таттелеком» увеличил чистую прибыль на 24,8% за девять месяцев
Выручка ПАО «Таттелеком» за январь–сентябрь этого года составила 8,77 млрд руб., увеличившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 24,8% — до 1,69 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности предприятия по РСБУ.
Прибыль от продаж увеличилась на 49,3% и достигла 1,76 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,15 млрд руб.
На 30 сентября 2026 года активы компании составляли 21,18 млрд руб.