«Было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Но срок давности истекает, следствие предъявило обвинение по другой статье — ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". На борту находились 16 несовершеннолетних, в том числе два младенца»,— сообщил пилот.