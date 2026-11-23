Экс-пилоту «Уральских авиалиний», посадившему самолет в поле, изменили обвинение
Следствие переквалифицировало обвинение бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, который в сентябре 2023 года посадил самолет в поле под Новосибирском. Об этом он сообщил ТАСС.
«Было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Но срок давности истекает, следствие предъявило обвинение по другой статье — ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". На борту находились 16 несовершеннолетних, в том числе два младенца»,— сообщил пилот.
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле Новосибирской области в сентябре 2023 года. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. По материалам СКР, причиной происшествия стал ряд ошибочных решений командира воздушного судна Сергея Белова.
После инцидента появилась информация, что руководство «Уральских авиалиний» предложило пилоту уволиться. В авиакомпании эти сообщения опровергли. Однако спустя несколько месяцев Сергей Белов все же покинул компанию.
Ранее стало известно, что с Сергея Белова требуют взыскать более 171 млн руб. Из них около 127,1 млн руб. приходятся на поврежденные детали воздушного судна, еще 44,3 млн руб. — на сопутствующие расходы. При этом в «Уральских авиалиниях» заявляли, что не имеют имущественных претензий к бывшему сотруднику и не предъявляли ему исковых требований в рамках уголовного дела.