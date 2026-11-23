ВС Крыма оставил в силе решение об изъятии апартаментов в ялтинском комплексе «Чайка»
Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд (ВС) Республики Крым оставил без изменения решение Ялтинского городского суда, которым был удовлетворен иск АО «Дом творчества „Актер“» о признании недействительным договора купли-продажи апартаментов в комплексе «Чайка», входящем в курортный комплекс «Парк-отель Актер».
Согласно данным Rusprofile, АО «Дом творчества „Актер“» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Общество принадлежит Союзу театральных деятелей, который возглавляет народный артист России Владимир Машков. Ранее в числе акционеров также значилось ООО «Еленев хаус». С ноября 2014 года по октябрь 2024 года генеральным директором АО являлся бывший собственник «Еленев хаус» Владимир Емельянов, в настоящее время должность занимает Александр Новокшонов.
Как установил суд, в 2024 году после смены руководства общества аудиторская проверка выявила, что прежние руководители совершили ряд сделок по отчуждению имущества, имеющих признаки мнимости и заключенных по заниженным ценам, что причинило обществу значительный материальный ущерб.
В числе ответчиков по искам о признании сделок недействительными оказались военный пенсионер Сергей Куземин, народная артистка России Наталья Благих, 81-летняя пенсионерка Ирина Сурвилло и еще десять собственников.
Господин Куземин утверждал, что приобрел апартаменты площадью 88,3 кв. м на начальной стадии строительства в 2014 году, перечислив застройщику 10,2 млн руб. ($294 тыс.). Ключи от помещения он получил в 2016 году, сделал ремонт и пользовался им девять лет, однако оформить собственность удалось лишь в 2023 году из-за несвоевременной сдачи объекта.
Истец настаивал, что покупатель фактически не осуществлял оплату по договору, а указанная в договорах цена не соответствовала рыночной. Ответчик в свою очередь указывал, что обязательства были исполнены в полном объеме, а цена договора от 17 апреля 2014 года соответствовала рыночной стоимости объекта на дату заключения предварительного договора. По его словам, задержка с заключением основного договора произошла по вине застройщика.