Истец настаивал, что покупатель фактически не осуществлял оплату по договору, а указанная в договорах цена не соответствовала рыночной. Ответчик в свою очередь указывал, что обязательства были исполнены в полном объеме, а цена договора от 17 апреля 2014 года соответствовала рыночной стоимости объекта на дату заключения предварительного договора. По его словам, задержка с заключением основного договора произошла по вине застройщика.