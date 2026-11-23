Астраханку признали виновной в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимую приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также оштрафовали на 3,3 млн руб. и на три года лишили права работать в правоохранительных органах на должностях представителей власти.