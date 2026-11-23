Экс-полицейский в Астрахани получил за взятку два года принудительных работ
Ляйсан Кафарову также оштрафовали на 3,3 миллиона рублей
Суд в Астрахани рассмотрел дело бывшего старшего следователя полиции о взятке и покушении на мошенничество. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Как установили следствие и суд, в марте подсудимая сообщила обвиняемому по находившемуся в ее производстве делу, что за 60 тыс. руб. поможет получить положительные характеристики и документы об участии в благотворительной деятельности. Эти бумаги предполагалось представить суду в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Выполнять обещанное фигурантка не собиралась.
В мае сотрудница полиции получила 100 тыс. руб. от потерпевшей по делу о мошенничестве — за ускорение расследования. Взяткодательница рассчитывала на завершение следствия до истечения срока давности привлечения к ответственности, также при таком исходе была возможность заявить гражданский иск в рамках уголовного дела.
Астраханку признали виновной в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимую приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также оштрафовали на 3,3 млн руб. и на три года лишили права работать в правоохранительных органах на должностях представителей власти.
“Ъ” выяснил, что речь идет о бывшей старшем следователе отдела полиции № 3 Ляйсан Кафаровой. Судья Кировского районного суда Анна Мавлюнбердеева вынесла приговор 18 ноября. Информации о подаче апелляции на приговор в картотеке судебных дел на момент публикации нет.