В перечень поставок включено около 180 наименований продуктов, в том числе мясо, рыба, молочная продукция, крупы, овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. Подрядчик должен обеспечить контроль качества и безопасности продуктов, а также соблюдение санитарных норм и технических регламентов.