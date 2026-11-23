В Татарстане на питание в детсадах направят 336 млн рублей
В Татарстане на организацию питания в 124 детских садах пяти районов республики выделят 336,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по закупкам.
Питание организуют в дошкольных учреждениях Зеленодольского, Лаишевского, Кайбицкого, Верхнеуслонского и Тюлячинского районов с 11 января по 30 декабря 2027 года.
Стоимость одного дня питания составит 146,55 руб. для детей до трех лет и 184,57 руб. для воспитанников старше трех лет.
В перечень поставок включено около 180 наименований продуктов, в том числе мясо, рыба, молочная продукция, крупы, овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. Подрядчик должен обеспечить контроль качества и безопасности продуктов, а также соблюдение санитарных норм и технических регламентов.