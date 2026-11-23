В ВС поступил на рассмотрение спор минтранса Краснодарского края с ООО «Доргеопроект». В мае 2022 года стороны заключили госконтракт, по которому фирма должна была разработать документацию на ремонт перехода через реку Псекупс в городе Горячий Ключ. В августе 2022 года министерство решило, что подрядчик не исполнил свои обязательства, и на этом основании расторгло госконтракт в одностороннем порядке, а затем — в декабре того же года — заключило идентичный договор с другой фирмой, однако цена выросла на 1,46 млн руб.