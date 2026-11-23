ВС решит, когда госорганы не должны платить за обжалование судебных решений
Верховный суд (ВС) решит, в каких случаях госорган освобождается от уплаты пошлины за обжалование судебного акта, что крайне важно, учитывая их повышение с сентября 2024 года в десятки раз. В разбирательстве минтранса Краснодарского края со своим подрядчиком кассационный суд счел, что спор не связан с защитой государственных интересов и возник не из публичных, а из гражданских правоотношений, поэтому министерство не освобождается от уплаты пошлины. Теперь по жалобе ведомства дело рассмотрит экономколлегия ВС.
В ВС поступил на рассмотрение спор минтранса Краснодарского края с ООО «Доргеопроект». В мае 2022 года стороны заключили госконтракт, по которому фирма должна была разработать документацию на ремонт перехода через реку Псекупс в городе Горячий Ключ. В августе 2022 года министерство решило, что подрядчик не исполнил свои обязательства, и на этом основании расторгло госконтракт в одностороннем порядке, а затем — в декабре того же года — заключило идентичный договор с другой фирмой, однако цена выросла на 1,46 млн руб.
В декабре 2023 года контрольно-счетная палата Краснодарского края по итогам проверки законности и эффективности расходов на закупки вынесла представление госзаказчику. Министерство региона отреагировало на претензии и в январе 2024 года потребовало от первоначального исполнителя контракта — «Доргеопроекта» — возместить 1,46 млн руб. разницы в стоимости. Разрешить разногласия миром не удалось, и спор перешел в судебную плоскость.