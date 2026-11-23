Пострадавшим от БПЛА в Дзержинске планируют назначить компенсации из бюджета
Пострадавшим от атак беспилотников в Дзержинске могут назначить компенсации ущерба из муниципального бюджета в размере 50–500 тыс. руб., сообщили в городской думе. Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре депутаты обратились в областное правительство и заксобрание с просьбой разработать региональные меры компенсации жителям ущерба от ударов БПЛА и мероприятий по пресечению атак.
Заксобрание направило депутатам проект решения о дополнительных мерах поддержки. В частности, предложено установить единовременную выплату из местного бюджета для возмещения ущерба. Ее будет назначать специальная комиссия.
Вице-спикер думы Дзержинска Александр Терентьев добавил, что среди пострадавших от атак были пенсионеры и многодетные семьи. Если решение о выплате примут, за помощью смогут обратиться жители Дзержинска, которые понесли потери в 2025 и 2026 годах.
Вопрос о назначении выплат рассмотрят на заседании думы Дзержинска в конце ноября.