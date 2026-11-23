Вице-спикер думы Дзержинска Александр Терентьев добавил, что среди пострадавших от атак были пенсионеры и многодетные семьи. Если решение о выплате примут, за помощью смогут обратиться жители Дзержинска, которые понесли потери в 2025 и 2026 годах.