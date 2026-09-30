Депутаты Дзержинска попросили разработать закон о компенсациях ущерба от БПЛА

Депутаты городской думы Дзержинска направят правительству Нижегородской области обращение о разработке областных мер компенсации жителям ущерба от ударов беспилотников и мероприятий по пресечению таких атак. Об этом сообщили в думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Речь идет об установлении единого подхода в этом вопросе для всех муниципальных образований региона», — отмечается в сообщении.

Возмещение вреда от терактов, в том числе атак БПЛА, по закону компенсируется в основном из федерального бюджета. Возместить ущерб из муниципальной казны Дзержинска не позволяют местные нормы. Компенсировать последствия налетов можно за счет межбюджетных трансфертов, однако в областном законодательстве не утвержден порядок, который позволил бы выплачивать компенсации за повреждение транспорта или сооружений вследствие пресечения теракта, уточнили в думе.

Депутаты предложили создать на региональном уровне «четкий, прозрачный механизм оперативной региональной поддержки» пострадавших граждан. «Это должен быть региональный закон, где указано, в каких случаях, каким образом и из каких источников жителям будет возмещаться ущерб, а также как можно обратиться за получением помощи. Важно, чтобы шаги для получения компенсации были простыми и удобными для людей», — добавила спикер думы Виктория Николаева.

Владимир Зубарев