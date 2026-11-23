Раис Татарстана наградил патриарха Кирилла орденом за заслуги перед республикой
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Документ опубликован на официальном сайте главы республики.
Награду присудили за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление межрелигиозного мира.
«За особый вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление межрелигиозного мира и согласия наградить орденом „За заслуги перед Республикой Татарстан“ патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — говорится в документе.