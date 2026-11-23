В Татарстане объекты нефтяной инфраструктуры пострадали в результате атаки БПЛА
Сегодня утром нефтяная инфраструктура Альметьевского района подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков были повреждены несколько объектов, в том числе гражданские, сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.
Погибших и пострадавших нет.
Сегодня с 02:10 в республике действовал режим беспилотной опасности. В Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Бавлах, Заинске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге объявляли угрозу атаки БПЛА. В аэропортах Татарстана действовали ограничения на полеты.
К утру режим беспилотной опасности и ограничения сняли.