Сегодня с 02:10 в республике действовал режим беспилотной опасности. В Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Бавлах, Заинске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге объявляли угрозу атаки БПЛА. В аэропортах Татарстана действовали ограничения на полеты.