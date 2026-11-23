«Калашников» выполнил госконтракт на производство винтовок СВ-98
Предприятие поставило заказчику партию 7,62-мм снайперских винтовок
«Калашников» завершил выполнение государственного контракта на изготовление снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62 мм. Поставка выполнена в установленный срок, сообщила пресс-служба концерна.
СВ-98 разработана 28 лет назад для подразделений специального назначения Вооруженных сил, войск правопорядка и правоохранительных органов. В концерне отмечают, что винтовка остается востребованной у заказчиков.
Конструкция оружия предусматривает возможность установки оптических и ночных прицелов, а также прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Винтовка рассчитана на использование патронов калибра 7,6254R.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.