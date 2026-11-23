В Татарстане зарплата операторов колл-центров выросла на 25%
Зарплаты аналитиков выросли на 20%, юристов — на 14%
В Татарстане зарплатные предложения операторам колл-центров в январе–октябре этого года достигли 60,2 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 25%, сообщила пресс-служба Авито Работа.
Это самый высокий прирост среди офисных профессий в регионе. В тройку лидеров также вошли аналитики и юристы. Первым работодатели предлагали в среднем 133,9 тыс. руб. в месяц (+20% за год), вторым — 74,4 тыс. руб. (+14%).
В целом по России наиболее существенно зарплатные предложения выросли для инженеров — на 60%, до 173,1 тыс. руб. Далее следуют менеджеры по организации мероприятий (+31%, до 113,8 тыс. руб.) и системные администраторы (+29%, до 103,1 тыс. руб.).