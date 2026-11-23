Оборот розничной торговли в Казани вырос на 7%
За первое полугодие он составил 536 млрд рублей
Оборот розничной торговли в Казани за первое полугодие составил 536 млрд руб. в сопоставимых ценах. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба мэрии города.
Выручка предприятий общественного питания увеличилась на 8% и достигла 34 млрд руб.
За девять месяцев организации Казани оказали населению платных услуг на 137 млрд руб., что на 5% выше прошлогоднего уровня с учетом индекса потребительских цен на услуги.
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги в городе составил 107%.