Число субъектов МСП в Казани с начала года выросло на 2,5%
Число занятых в секторе выросло на 3%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Казани с начала года увеличилось на 2,5% и достигло 88,3 тыс. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Число занятых в секторе выросло на 3% — до 166,5 тыс. человек. Средняя зарплата в малом бизнесе приблизилась к 60 тыс. руб. На этот сектор приходится треть экономики города.
Оборот малых предприятий Казани за первое полугодие превысил 725 млрд руб.
За девять месяцев этого года поступления налогов от предпринимателей в городской бюджет составили 10 млрд руб. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.