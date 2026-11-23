Казань вошла в тройку городов-миллионников по уровню зарплат
Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях составила 116 тысяч рублей
Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по уровню заработной платы. За восемь месяцев этого года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях города выросла на 10,4% и превысила 116 тыс. руб., сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась на 3,1%. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в научной сфере — 165,9 тыс. руб., финансовой отрасли — 160,9 тыс. руб., а также в сфере информационных технологий и связи — 157 тыс. руб.
По данным мэрии, работодатели Казани разместили около 17 тыс. вакансий. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,27%, что почти в восемь раз ниже среднероссийского показателя.