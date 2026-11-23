Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась на 3,1%. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в научной сфере — 165,9 тыс. руб., финансовой отрасли — 160,9 тыс. руб., а также в сфере информационных технологий и связи — 157 тыс. руб.