Спрос на дизельные автомобили в Татарстане вырос на 28%
В Татарстане с января по октябрь этого года спрос на дизельные автомобили увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании «Согласие».
По данным Авито Авто, в этом году россияне стали активнее интересоваться дизельными автомобилями. Средняя стоимость дизельных машин на платформе опустилась ниже 2,5 млн руб. На них приходится около 10% предложений о продаже автомобилей с пробегом.
Среди наиболее востребованных дизельных автомобилей возрастом до пяти лет — Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz S-класса, BMW X5, X6 и X7. Средняя стоимость этих моделей составляет от 3,5 млн до 11,7 млн рублей.
Согласно исследованию,стоимость ОСАГО на дизельные автомобили в Казани для безаварийного водителя старше 30 лет со стажем более 10 лет составляет 10,2 тыс. руб. В Москве средняя стоимость полиса для рассматриваемых моделей составляет 10,8 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 9,8 тыс. руб.