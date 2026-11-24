Для решения этой задачи физики используют фазопеременные материалы, известные в мировой практике как Phase Change Materials. Это специальные полупроводниковые соединения, которые способны под воздействием лазерного импульса обратимо менять свое внутреннее состояние. В кристаллическом состоянии, когда все атомы строго упорядочены, материал хорошо пропускает свет с определенным показателем преломления. Однако под воздействием лазера его структура за наносекунды перестраивается в аморфную и становится хаотичной, из-за чего вещество начинает преломлять или поглощать световые лучи совершенно иначе.