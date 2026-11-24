Свет переменной фазы
Российские физики нашли замену кремниевой памяти
Консорциум российских ученых из НИТУ МИСИС, МИЭТ, МПГУ, НЭО НПК «Технологический центр», НИУ ВШЭ и Российского квантового центра определил наиболее перспективные халькогенидные соединения для создания оптической энергонезависимой памяти. Эксперименты показали, что правильный подбор пропорций германия, сурьмы и теллура позволяет кратно увеличить скорость переключения оптических элементов на кремниевых волноводах.
Исследование выполнено при поддержке РНФ и Минобрнауки в рамках программы «Приоритет-2030».
В чем проблема традиционной электроники
Современная вычислительная техника работает на полупроводниковых кремниевых транзисторах, оперирующих движением электронов. Однако кремниевая микроэлектроника вплотную приблизилась к своему физическому пределу, который ученые называют «кремниевым потолком». Дальнейшее уменьшение размеров транзисторов становится все более сложным и дорогим из-за квантовых утечек тока, а колоссальная плотность элементов приводит к критическому перегреву современных процессоров.
Фотонные чипы, где вместо электронов информацией управляют фотоны, призваны принципиально снизить остроту этой проблемы. Поскольку частицы света движутся с максимально возможной в природе скоростью, каналы данных не нагреваются от резистивных потерь, связанных с электрическим сопротивлением, а саму информацию можно передавать параллельно на разных длинах волн. Главным препятствием на пути к созданию таких вычислителей оставалось проектирование энергонезависимой фотонной памяти — аналога привычных флеш-накопителей, способного надежно хранить данные без постоянного потребления электричества.
Как заставить свет замереть
Для решения этой задачи физики используют фазопеременные материалы, известные в мировой практике как Phase Change Materials. Это специальные полупроводниковые соединения, которые способны под воздействием лазерного импульса обратимо менять свое внутреннее состояние. В кристаллическом состоянии, когда все атомы строго упорядочены, материал хорошо пропускает свет с определенным показателем преломления. Однако под воздействием лазера его структура за наносекунды перестраивается в аморфную и становится хаотичной, из-за чего вещество начинает преломлять или поглощать световые лучи совершенно иначе.
После воздействия лазерного импульса образец остывает за считаные наносекунды, буквально замораживая и сохраняя измененную структуру. Как объясняет соавтор исследования, главный научный сотрудник Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСИС, доктор физико-математических наук Григорий Гольцман, этот управляемый переход позволяет кодировать логический ноль или единицу. В результате физики получают возможность использовать образец для долговременного хранения информации без постоянного подвода внешней энергии.
Эксперимент и новые фавориты
Российские исследователи протестировали пять различных составов на основе соединений германия, сурьмы и теллура. Исторически самым известным составом на основе германия, сурьмы и теллура является классическое соотношение Ge2Sb2Te5: оно десятилетиями используется в перезаписываемых оптических дисках и в исследованиях фазовой памяти. Однако при переносе на фотонные интегральные схемы стандартный сплав оказался далеко не самым оптимальным.
Чтобы сравнение физических свойств было максимально чистым, ученые наносили все пять экспериментальных составов на идентичные подложки из нитрида кремния. На подобных чипах нитрид кремния выполняет роль волноводов — микроскопических световодов, выполняющих для лазерного луча ту же функцию, что и привычные оптоволоконные кабели. В ходе тестов инженеры оценивали два ключевых параметра: оптический контраст, показывающий силу изменения светового сигнала при смене фаз, и скорость перехода материала из аморфного состояния в кристаллическое.
Наилучшее сочетание быстродействия и контраста продемонстрировали два альтернативных состава — Ge1Sb2Te4 и Ge1Sb4Te7. Именно они показали оптимальный баланс характеристик на нитриде кремния, что делает их главными кандидатами на замену классическому сплаву. При этом инженер-исследователь лаборатории фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС Алексей Проходцов подчеркивает, что результат нельзя оценивать линейно. Если заменить подложку на чистый кремний на изоляторе или перенастроить параметры лазерной волны, баланс сил может измениться, поэтому для практического проектирования инженерам важно одновременно учитывать величину изменения сигнала, скорость переключения и физический размер самой ячейки памяти.
Перспективы применения
Сфера практического применения разработанных чипов выходит далеко за рамки классических накопителей данных. В первую очередь подобные оптические ячейки перспективны для нейроморфных процессоров, имитирующих работу синапсов человеческого мозга. Они способны быстро выполнять матричные умножения, лежащие в основе обучения нейросетей, и потенциально могут быть значительно энергоэффективнее современных кремниевых ускорителей.
В транспортной отрасли данная технология позволит создавать компактные твердотельные лидары — лазерные радары без вращающихся частей, которые непрерывно сканируют пространство вокруг беспилотного автомобиля. В сфере информационной безопасности новые материалы послужат основой для систем генерации квантовых ключей, создающих абсолютно защищенные каналы связи. Кроме того, на базе фотонных чипов можно проектировать высокоточные сенсоры для экспресс-диагностики в медицине: портативные лаборатории на чипе смогут по спектральному анализу одной капли крови за секунды определять наличие маркеров опасных заболеваний.
По мнению авторов работы, полученные результаты открывают прямую дорогу к созданию полноценных фотонных вычислительных систем. Как отмечает кандидат физико-математических наук, сотрудник центра квантовых коммуникаций НТИ НИТУ МИСИС Алексей Невзоров, ученые сделали важнейший фундаментальный шаг, однако для коммерческого внедрения технологии предстоит провести серию долгосрочных тестов. Физикам необходимо экспериментально проверить выбранные составы на долговечность — в частности, убедиться, что они способны выдерживать миллионы циклов перезаписи без деградации внутренней структуры. Пока это требование к будущим испытаниям, а не подтвержденная характеристика материалов.