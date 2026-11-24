— Как и у любой технологии генной модификации, риски существуют и полностью они не устранены. Клинического опыта именно с нашей конструкцией пока нет, поэтому ее безопасность оценивается по данным платформы, на которой она построена. Эта платформа — лентивирусный вектор третьего поколения — наиболее изученная в генной модификации стволовых клеток: на ней основаны уже зарегистрированные генотерапевтические препараты, накопленный клинический опыт охватывает сотни пациентов с наблюдением до 15 лет, а частота нежелательных событий для одобренных лентивирусных ГСК-препаратов оценивается ниже 0,6 на 100 пациенто-лет. Вектор — самоинактивирующийся, а промотор — клеточный (EF1), а не вирусный. Такое сочетание значительно снижает вероятность нежелательных эффектов встраивания. Наконец, конструкция не инактивирует собственные гены клетки, а добавляет новый терапевтический ген, поэтому нормальные функции иммунных клеток не должны затрагиваться: она не «выключает» ни CCR5, ни CXCR4, ни другие физиологически важные белки. Ожидаемое соотношение риск/польза выглядит благоприятным. Сама пересадка гемопоэтических стволовых клеток сопряжена с рисками, но при аутологичной трансплантации — использовании собственных клеток пациента — они существенно ниже, чем при аллогенной: не требуется иммуносупрессия и отсутствует риск реакции «трансплантат против хозяина». Остаточный риск встраивания сохраняется, однако перечисленные элементы конструкции и выбор аутологичного подхода, по совокупности данных по платформе, делают его приемлемым — особенно там, где пересадка ГСК уже применяется по жизненным показаниям. При этом принципиально важно грамотно оценивать риски и продолжать изучение долговременных эффектов. Именно на это направлены требования регуляторов к долгосрочному наблюдению за пациентами после генотерапии.