Ловушка вместо мишени
Как сделать клетки неуязвимыми для ВИЧ
Ученые из Института биологии гена придумали, как сделать клетки иммунитета невосприимчивыми к ВИЧ: они доставляют на их поверхность «ловушку» для вируса. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, проект №075-15-2025-475; результаты опубликованы в Cells.
Современная антиретровирусная терапия требует пожизненного приема лекарств и не устраняет вирус из организма, а резистентные штаммы снижают ее эффективность. Альтернатива — генетическая модификация CD4 Т-лимфоцитов и их предшественников, придающая им устойчивость к ВИЧ. Исследователи разработали конструкцию на основе C-пептидов MT-C34 и 2P23 — ингибиторов слияния, которую доставляют в клетку с помощью лентивирусных векторов третьего поколения. Эти пептиды имитируют участок вирусного белка gp41, необходимый для слияния вируса с клеткой, и блокируют этот процесс. Метод пока подтвержден лабораторными данными; впереди доклинические исследования, и только после них возможен переход к клиническим испытаниям.
О том, как ученые из Института биологии гена создают «ловушку» для вируса на поверхности клетки, как это работает и насколько это безопасно, «Ъ-Науке» рассказывает Александра Масленникова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины в Институте биологии гена РАН.
— С какими главными ограничениями сегодня сталкивается лечение ВИЧ и почему ученые ищут альтернативу таблеткам?
— Современная антиретровирусная терапия остается эффективной, но у нее есть несколько системных ограничений. Во-первых, вирус формирует резистентность к препаратам. Во-вторых, сохраняются проблемы тяжелых побочных эффектов и низкой приверженности лечению: препараты требуют ежедневного приема на протяжении всей жизни. В-третьих, доступность терапии неравномерна — в ряде регионов мира она остается недостаточной. Наконец, терапия не приводит к элиминации вируса из организма. Именно совокупность этих факторов стимулирует поиск подходов, которые создавали бы устойчивость клеток-мишеней без ежедневного приема лекарств.
— В чем принципиальная разница между вашим подходом и стратегиями на основе редактирования генома — например, CRISPR?
— Наиболее продвинутым в клиническом отношении CRISPR-подходом к ВИЧ сегодня является редактирование генов, кодирующих рецепторы CCR5 или CXCR4. Эти стратегии направлены на инактивацию белков, которые вирус использует для проникновения в клетку. У этого класса стратегий есть фундаментальные ограничения. Нокаут CCR5 не защищает от CXCR4-тропных вариантов вируса. Полная инактивация CXCR4 в гемопоэтических стволовых клетках неприемлема без ущерба для их критических функций. Использование множественных направляющих РНК повышает риск off-target мутаций. Наш подход относится к иному классу: мы не инактивируем гены человека, а вводим терапевтический ген, который экспонирует на поверхности клетки «ловушку» для вируса. Благодаря иному механизму действия — блокированию слияния вируса с клеткой, а не инактивации рецепторов — этих ограничений у него нет.
— В чем главная идея вашей «ловушки» для вируса? Как именно пептиды MT-C34 и 2P23 мешают ВИЧ заразить клетку?
— MT-C34 и 2P23 — это короткие пептиды, представляющие собой фрагменты вирусного белка gp41, с помощью которого ВИЧ сливается с клеткой. Чтобы вирус проник внутрь, белок gp41 должен свернуться особым образом, образовав структуру, называемую шестиспиральным пучком. Пептиды MT-C34 и 2P23 имитируют ключевой участок gp41 и перехватывают его: gp41 связывается с «нашими» пептидами на поверхности клетки и больше не может завершить сворачивание, необходимое для проникновения ВИЧ в клетку. В результате вирус не только не проникает в клетку, но и инактивируется.
— В чем заключается ваша ключевая находка — «бицистронная архитектура»? Почему это важно на практике?
— В предыдущей работе мы создали конструкцию, с помощью которой пептиды MT-C34 и 2P23 закрепляются на поверхности клетки-мишени ВИЧ. Однако эффективность защиты определяется не только выбором пептидов, но и их плотностью на поверхности клетки. Ключевая находка нашего исследования состоит в бицистронной архитектуре лентивирусного вектора: она позволяет клетке одновременно и сбалансированно производить оба пептида, что обеспечивает более высокую плотность молекул на мембране и, соответственно, более надежную защиту. Практическая значимость разработанного подхода в том, что для клинического применения плотность молекул на поверхности критична: ее недостаток ограничивает защитный эффект конструкций такого типа и может снижать эффективность терапии. В наших экспериментах незащищенные клетки, находившиеся рядом с защищенными, оставались интактными. Это объясняется тем, что защищенные клетки необратимо связывают вирусные частицы и лишают их способности инфицировать другие клетки.
— Вы говорите, что клетки защищены независимо от тропности вируса. Что это значит и почему это важно для пациентов?
— ВИЧ проникает в клетку, используя один из двух корецепторов — CCR5 или CXCR4. Обычно инфекция начинается через CCR5-тропные варианты вируса, но на поздних стадиях у значительной части пациентов появляются варианты, использующие CXCR4. Такой сдвиг связан с ускоренным снижением количества CD4-лимфоцитов и более быстрым прогрессированием заболевания. Для стратегий, нацеленных только на CCR5, это принципиальное ограничение: клетки без CCR5 устойчивы к CCR5-тропному вирусу, но остаются уязвимыми для CXCR4-тропных вариантов. С этим сталкиваются не только подходы на основе редактирования CCR5, но и трансплантация от донора с наследственной мутацией CCR5 (CCR532). Описаны случаи быстрого рецидива CXCR4-тропного вируса после такой процедуры. При этом инактивировать CXCR4 в стволовых клетках нельзя: этот рецептор критичен для их приживления и восстановления кроветворения. Наш подход защищает клетки независимо от тропности вируса, потому что блокируется не рецептор, а сам механизм слияния вирусной и клеточной мембран — общий для CCR5-тропных, CXCR4-тропных и дуально-тропных вариантов.
— Расскажите про эксперимент, где вирус исчезал из культуры, хотя рядом все еще были незащищенные клетки. Как вы это объясняете?
— В эксперименте мы смешали 20% клеток с защитной конструкцией и 80% обычных клеток, а затем заразили эту смесь несколькими вариантами ВИЧ разной тропности. Среди них был и вариант с мутацией, обеспечивающей устойчивость к энфувиртиду — растворимой форме С-пептида Т20. Сначала все шло ожидаемо: незащищенные клетки заражались и погибали, а популяция защищенных клеток постепенно увеличивалась. Но затем вирус из культуры исчез — причем еще до того, как погибли все незащищенные клетки. Иными словами, клетки, которые вирус еще мог заражать, в культуре оставались, а сам вирус уже не обнаруживался. Объяснение состоит в том, что защищенные клетки необратимо связывают и инактивируют вирусные частицы. Вирус инактивируется быстрее, чем успевает заражать новые клетки: число инфицированных клеток сокращается, новые не появляются, и размножение вируса прекращается, хотя восприимчивые клетки в культуре еще есть. Важно, что защита сработала и против варианта, устойчивого к энфувиртиду. Для клинического применения это принципиально. В испытаниях подходов на основе редактирования CCR5 неудачи были связаны в том числе с тем, что после приживления оставалось слишком мало модифицированных клеток и вирусная нагрузка быстро возвращалась; кроме того, защита от CCR5-тропного вируса не предотвращала появление CXCR4-тропных вариантов. Наш эксперимент показывает: если плотность «ловушек» на поверхности достаточна, даже 20% защищенных клеток способны прервать инфекцию.
— Насколько безопасно встраивать такую конструкцию в геном клетки и как это может повлиять на нормальные функции иммунитета?
— Как и у любой технологии генной модификации, риски существуют и полностью они не устранены. Клинического опыта именно с нашей конструкцией пока нет, поэтому ее безопасность оценивается по данным платформы, на которой она построена. Эта платформа — лентивирусный вектор третьего поколения — наиболее изученная в генной модификации стволовых клеток: на ней основаны уже зарегистрированные генотерапевтические препараты, накопленный клинический опыт охватывает сотни пациентов с наблюдением до 15 лет, а частота нежелательных событий для одобренных лентивирусных ГСК-препаратов оценивается ниже 0,6 на 100 пациенто-лет. Вектор — самоинактивирующийся, а промотор — клеточный (EF1), а не вирусный. Такое сочетание значительно снижает вероятность нежелательных эффектов встраивания. Наконец, конструкция не инактивирует собственные гены клетки, а добавляет новый терапевтический ген, поэтому нормальные функции иммунных клеток не должны затрагиваться: она не «выключает» ни CCR5, ни CXCR4, ни другие физиологически важные белки. Ожидаемое соотношение риск/польза выглядит благоприятным. Сама пересадка гемопоэтических стволовых клеток сопряжена с рисками, но при аутологичной трансплантации — использовании собственных клеток пациента — они существенно ниже, чем при аллогенной: не требуется иммуносупрессия и отсутствует риск реакции «трансплантат против хозяина». Остаточный риск встраивания сохраняется, однако перечисленные элементы конструкции и выбор аутологичного подхода, по совокупности данных по платформе, делают его приемлемым — особенно там, где пересадка ГСК уже применяется по жизненным показаниям. При этом принципиально важно грамотно оценивать риски и продолжать изучение долговременных эффектов. Именно на это направлены требования регуляторов к долгосрочному наблюдению за пациентами после генотерапии.
— Насколько реалистична идея пересадить пациенту его же измененные стволовые клетки? Когда метод может дойти до клинических испытаний?
— Идея реалистична: в клинических исследованиях уже проверяются подходы, при которых пациенту пересаживают его собственные стволовые клетки, предварительно модифицированные лентивирусным вектором для защиты от ВИЧ, в частности для терапии пациентов с ВИЧ-ассоциированной лимфомой. Было показано, что модифицированные клетки успешно приживаются и часть из них сохраняет устойчивость к вирусу. Это подтверждает, что сама процедура технически осуществима. Наш метод подтвержден лабораторными данными. Следующий необходимый этап — доклинические исследования, включая эксперименты на животных, которые должны подтвердить эффективность и безопасность конструкции. Только после этого возможен переход к клиническим исследованиям и государственной регистрации. В целом сроки в таких исследованиях зависят не только от эффективности и безопасности технологии, но и от финансирования проекта.
— Что вас лично мотивирует заниматься этой темой и что бы вы сказали тем, кто сомневается, что ВИЧ когда-нибудь можно победить?
— Меня мотивирует сама идея: обмануть вирус нестандартно — не «выключить» рецептор, а подставить ему ловушку, которая необратимо выводит его из строя. В этом есть определенная красота, и мне особенно нравится видеть, как такой механизм дает наглядный результат в эксперименте. Тем, кто сомневается: ВИЧ действительно сложный противник, и полное удаление вируса из организма остается трудной задачей. Но «победить» не обязательно означает элиминировать вирус у каждого пациента. Задача может состоять в достижении так называемого функционального излечивания, когда собственные клетки человека не дают вирусу размножаться без применения антиретровирусных препаратов. Именно в этом направлении есть реальный прогресс.