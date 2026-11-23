Нижегородская область стала пилотным регионом по беспилотной логистике
Восемь регионов, включая Нижегородскую область, вошли в проект запуска низковысотной экономики России. Программа призвана проверить на практике возможности доставки грузов с помощью беспилотных авиационных систем (БАС) и определить условия их дальнейшего развития, сообщили в Министерстве транспорта РФ.
На конкурсный отбор поступили заявки от 18 регионов, включающие более 300 маршрутов. Действие пилотного проекта рассчитано до конца 2027 года.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в свою очередь пояснил, что в пилотных регионах задействуют систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволит оценить экономическую эффективность полетов. Кроме того, участие в проекте даст возможность вместе с федеральными ведомствами сформировать сценарии применения БАС, необходимые конкретному региону.
Чиновник добавил, что в Нижегородской области уже активно применяют БАС для гражданских сфер — медицины, сельского хозяйства, доставки. В рамках экспериментального правового режима по применению беспилотников работают более 40 компаний и научно-производственный центр.