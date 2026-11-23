Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в свою очередь пояснил, что в пилотных регионах задействуют систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволит оценить экономическую эффективность полетов. Кроме того, участие в проекте даст возможность вместе с федеральными ведомствами сформировать сценарии применения БАС, необходимые конкретному региону.