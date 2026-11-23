Ижевск вошел в топ-5 городов по росту зимних бронирований
Средняя стоимость ночи в городе составила 3,6 тысячи рублей
Ижевск занял пятое место в рейтинге российских направлений по темпам роста спроса на зимнее бронирование жилья: популярность города у туристов увеличилась на 160% относительно зимы 2025/26 года. Такие данные приводит сервис бронирования «Твил.ру».
Выше Ижевска в рейтинге расположились Хабаровск, где спрос вырос на 400%, подмосковные Химки (+250%), Челябинск (+200%) и Дербент (+190%).
Средняя стоимость ночи в Ижевске, по данным сервиса, составляет 3,6 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — три ночи.
Всего в рейтинг вошли десять направлений. Среди них также Рыбинск Ярославской области, где спрос на зимнее жилье увеличился на 133%.