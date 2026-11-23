Татарстан вошел в топ-10 регионов по уровню доходов населения
Татарстан занял восьмое место в рейтинге российских регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Показатель республики составил 3,4, следует из данных РИА Новости.
Среднедушевой доход жителей Татарстана составил 80,7 тыс. руб. в месяц. Реальные денежные доходы за год выросли на 4,5%.
Кировская область заняла 51-е место с показателем 2,3. Среднедушевые доходы здесь составили 56,1 тыс. руб. в месяц, а реальные доходы за год увеличились на 2,6%.
Чувашия расположилась на 65-й строчке рейтинга. Соотношение доходов и стоимости потребительского набора составило 2,2, среднемесячный доход — 49,8 тыс. руб. Реальные доходы выросли на 0,1%.
Марий Эл заняла 80-е место с показателем 1,9. Среднедушевые доходы жителей составили 45,5 тыс. руб. в месяц, рост реальных доходов за год также составил 0,1%.