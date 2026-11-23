Концепция объекта предполагает создание многофункционального городского пространства, включающего крытый всесезонный аквапарк и соединенную с ним теплым переходом 13-этажную гостиницу категории «четыре звезды». Реализация и ввод комплекса в эксплуатацию запланированы на второй квартал (июнь) 2027 года.