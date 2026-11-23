В Челябинске аквапарк «Большая вода» переименовали в «Седьмое море»
В Челябинске строящийся комплексный туристический проект с аквапарком и гостиницей, ранее известный под рабочим названием «Большая вода», получил новое наименование — «Седьмое море». Сведения о ребрендинге опубликованы на обновленном официальном сайте девелопера «Смена», занимающегося разработкой бренда. Заказчиком строительства выступает ООО «Акватория» (проект депутата Госдумы РФ Олега Колесникова).
Концепция объекта предполагает создание многофункционального городского пространства, включающего крытый всесезонный аквапарк и соединенную с ним теплым переходом 13-этажную гостиницу категории «четыре звезды». Реализация и ввод комплекса в эксплуатацию запланированы на второй квартал (июнь) 2027 года.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале ноября ход строительства проинспектировала министр архитектуры и градостроительства Челябинской области Ольга Никитина, отметив высокую степень готовности комплекса. На объекте возведены каркасы и перегородки, выполнено витражное остекление, проведены гидроиспытания чаш бассейнов и запущен собственный энергоцентр (мощностью 25,7 МВт тепловой и 4 МВт электрической энергии). Водный комплекс рассчитан на 12 горок и аттракционов, волновой и релакс-бассейны, а также открытую спа-зону на крыше с панорамным видом на город. Весной 2027 года запланированы прохождение классификации отеля и регистрация аттракционов.