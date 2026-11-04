В Челябинске завершают строительство аквапарка «Большая вода»

В состав комплекса войдут аквапарк с 12 водными горками и аттракционами, волновой и релакс-бассейны с гидромассажем, а также открытое спа-пространство на крыше с панорамным видом на город. Рядом возводится 13-этажная гостиница категории «четыре звезды», соединенная с аквапарком теплым переходом. Проект оснащен собственным энергоцентром мощностью 25,7 МВт тепловой и 4 МВт электрической энергии на газопоршневых установках.