Сборная России стала серебряным призером смешанного командного турнира первенства мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года) в Ташкенте. В финале россияне проиграли команде Японии со счетом 2:4. В составе национальной команды выступала представительница ЦСП Пермского края Ксения Занозина. Она тренируется в Чайковском у Евгения Костенкова. Ранее по итогам индивидуальных соревнований, проходивших с 19 по 21 ноября, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые. В том числе чемпионкой стала пермячка Софья Захарова.