21 ноября в Гаврилов-Яме прошел праздник света «Огонь, вода и фабричные трубы». Команда «Текстиль» и музей «Энергия мечты» устроили его на территории бывшего льнокомбината, где сейчас работает технопарк «Локаловъ». Зрителей познакомили с промышленным наследием города, в надежде на его сохранение и переосмысление. На праздник пришли более 450 человек. Они осмотрели фабричные корпуса с фонариками, собрались у витражного светильника, который сделали жители Гаврилов-Яма, и увидели спектакль театра огня.