В Ульяновской области полиция обвинила женщину в мошенничестве при получении соцвыплат
Сотрудники полиции задержали жительницу Ульяновской области, совершившую мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональное УМВД.
Как отмечается в сообщении, сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции инзенского районного отдела полиции задержана 36-летняя жительница Ульяновска. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, до двух лет принудительных работ или четыре месяца ареста).
По данным ведомства, обвиняемая вместе с тремя несовершеннолетними детьми была зарегистрирована в одной из деревень Инзенского района, которая входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим им была назначена ежемесячная социальная выплата. «Однако в 2022 году злоумышленница с семьей переехала на постоянное место жительства в город Ульяновск, который не входит в указанный перечень, и в течение четырех лет незаконно получила эти выплаты», подчеркивают в УМВД. Всего, по данным полиции, женщина получила незаконно 104 тыс. руб.
Между тем юристы отмечают, что вина за переплату лежит не на женщине, обвиняемой полицией, а на СФР. Конституционный суд России своим постановлением (№ 10-П от 26.02.2018) указывал, что «гражданин не должен нести всю полноту неблагоприятных последствий за нарушение, допущенное самими органами власти». Основываясь на этой позиции, Верховный суд РФ уже неоднократно обращал внимание на то, что государственный орган обязан самостоятельно получать и проверять сведения о снятии с регистрационного учета в рамках межведомственного взаимодействия без обращения гражданина. Так, в определении № 78-КГ20-21-КЗ от 13.07.2020 ВС РФ отказал фонду в возврате женщиной, переехавшей на новое место жительства выплат, полученных за радиационное загрязнение. Аналогичное решение было принято Верховным судом РФ в августе этого года (определение № 18-КГ26-77-К4), когда суд отказал Социальному фонду России во взыскании 856 тыс. руб. с женщины, переехавшей на новое место жительства, указав, что «фонд не проверил сведения, не запросил данные и не воспользовался межведомственным механизмом», а значит, переплата произошла по вине самого фонда в рамках межведомственного взаимодействия.