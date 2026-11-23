Между тем юристы отмечают, что вина за переплату лежит не на женщине, обвиняемой полицией, а на СФР. Конституционный суд России своим постановлением (№ 10-П от 26.02.2018) указывал, что «гражданин не должен нести всю полноту неблагоприятных последствий за нарушение, допущенное самими органами власти». Основываясь на этой позиции, Верховный суд РФ уже неоднократно обращал внимание на то, что государственный орган обязан самостоятельно получать и проверять сведения о снятии с регистрационного учета в рамках межведомственного взаимодействия без обращения гражданина. Так, в определении № 78-КГ20-21-КЗ от 13.07.2020 ВС РФ отказал фонду в возврате женщиной, переехавшей на новое место жительства выплат, полученных за радиационное загрязнение. Аналогичное решение было принято Верховным судом РФ в августе этого года (определение № 18-КГ26-77-К4), когда суд отказал Социальному фонду России во взыскании 856 тыс. руб. с женщины, переехавшей на новое место жительства, указав, что «фонд не проверил сведения, не запросил данные и не воспользовался межведомственным механизмом», а значит, переплата произошла по вине самого фонда в рамках межведомственного взаимодействия.