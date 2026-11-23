В Уфе заменили аварийный участок водопровода по требованию прокуратуры
По требованию прокуратуры Советского района Уфы заменили аварийный участок водопровода, а жителям многоквартирных домов произвели перерасчет платы за холодное водоснабжение.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, с июня по сентябрь этого года рядом с четырьмя многоквартирными домами на улице Цюрупы неоднократно выявлялись утечки на водопроводных линиях «Уфаводоканала».
Это привело к перебоям в водоснабжении домов, в том числе длительному отсутствию воды. Кроме того, затопило гаражный кооператив, коммерческие площади и подвалы домов, отметили в прокуратуре.
По постановлению ведомства должностное лицо «Уфаводоканала» привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ).
Прокуратура потребовала от руководителя предприятия устранить нарушения.