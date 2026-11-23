Ночью 23 ноября средства ПВО сбили беспилотники над Кубанью и Крымом
В ночь на 23 ноября над Краснодарским краем и Республикой Крым перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего дежурные силы противовоздушной обороны сбили 192 беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники перехватили в период с 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября. Помимо Краснодарского края и Крыма, средства ПВО работали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Пермским краем, Татарстаном и Башкортостаном.
Ранее власти Краснодарского края ввели запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также касаются публикации сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Для граждан максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.