По данным ведомства, беспилотники перехватили в период с 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября. Помимо Краснодарского края и Крыма, средства ПВО работали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Пермским краем, Татарстаном и Башкортостаном.