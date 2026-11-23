ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») — крупнейшее металлургическое предприятие Удмуртии. Оно специализируется на производстве сортового проката из специальных марок стали, жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Завод также выпускает металлопродукцию для машиностроения, автомобильной, авиационной, нефтегазовой и других отраслей. На предприятии трудится более 3 тыс. сотрудников. Ижевский железоделательный завод был основан в 1760 году.