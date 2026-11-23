Выручка ПАО «Ижсталь» сократилась на треть в январе—сентябре
Убыток предприятия превысил 1 млрд рублей
Выручка ПАО «Ижсталь» составила 15,4 млрд руб. за девять месяцев 2026 года, что на 31,2% меньше, чем в 2025-м. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия на «СПАРК-Интерфакс».
Январь—сентябрь 2026 года компания завершила с убытком 1,1 млрд руб. Для сравнения, за тот же период 2025-го чистая прибыль ПАО составляла 1,3 млрд руб.
ПАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») — крупнейшее металлургическое предприятие Удмуртии. Оно специализируется на производстве сортового проката из специальных марок стали, жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Завод также выпускает металлопродукцию для машиностроения, автомобильной, авиационной, нефтегазовой и других отраслей. На предприятии трудится более 3 тыс. сотрудников. Ижевский железоделательный завод был основан в 1760 году.