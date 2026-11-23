«Конечно, несколько неожиданно уходить из театра в начале сезона, да еще и после успешной премьеры под восторги зрителей, но лучше пойти, куда хочется самому и с нужной для тебя скоростью, авось куда-нибудь да приду, так что ждите», — написал господин Сакаев.