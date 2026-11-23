Режиссер Искандер Сакаев объявил об уходе из Ульяновского драмтеатра
Главный режиссер Ульяновского драматического театра И. А. Гончарова Искандер Сакаев объявил о своем уходе. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».
«Конечно, несколько неожиданно уходить из театра в начале сезона, да еще и после успешной премьеры под восторги зрителей, но лучше пойти, куда хочется самому и с нужной для тебя скоростью, авось куда-нибудь да приду, так что ждите», — написал господин Сакаев.
Выпускник Уфимского государственного института искусств (мастерская профессора Рифката Исрафилова) приступил к работе в Ульяновском драматическом театре имени И.А.Гончарова в ноябре 2025 года.