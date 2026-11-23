В Ростове в районе улиц Вавилова и Королева на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону холодное водоснабжение временно приостановят с 09:30 24 ноября до 09:30 25 ноября в районе улиц Вавилова и Королева. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».
Отключения связаны с подключением построенного участка водопровода к городской сети. Отключение затронет улицы Вавилова, Королева, Днепроградскую, Инженерную, Тракторную и Куликовскую. В зону работ также войдут садовые товарищества «Авангард», «9 Мая», «Мир», «Октябрь» и «СКВО».
Жителям районов рекомендуют заранее запастись водой.