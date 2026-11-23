Согласно материалам дела, в период с февраля 2016 года по март 2025 года 69-летний пенсионер, будучи пользователем читального зала Государственного архива Свердловской области, заказывал у сотрудников электронные версии бумажных документов, находящихся на архивном хранении, на компакт-дисках. Получив диски, на которых содержались архивные дела, документы и печатные издания, он без законных оснований переносил файлы на личный ноутбук.