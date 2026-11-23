В Челябинской области ввели денежное вознаграждение за защиту от бурых медведей
В Челябинской области в региональную госпрограмму «Охрана окружающей среды» включили новую меру — денежное вознаграждение гражданам за предотвращение угрозы нанесения ущерба здоровью бурым медведем. На эти цели в областном бюджете на 2026 год зарезервировано 75 тыс. руб. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Выплаты будут предоставляться жителям за нейтрализацию опасности со стороны хищников на всей территории региона, за исключением федеральных особо охраняемых природных территорий. Точный порядок, условия и размер разовой выплаты правительству Челябинской области предстоит утвердить отдельным нормативным правовым актом.
Одновременно с появлением новой статьи расходов общий объем финансирования госпрограммы «Охрана окружающей среды» был уменьшен на 87,4 млн руб. — до 38,65 млрд руб. Снижение обусловлено сокращением федеральных ассигнований на 2026 год (со 168 млн до 51,3 млн руб.), в том числе полным обнулением федерального транша по проекту «Вода России» на расчистку русел рек (116,5 млн руб.), эти затраты теперь целиком берет на себя область (585,8 млн руб.). Вместе с тем расходы бюджета на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО на 2026 год выросли на 20,7 млн руб. — до 814,9 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», специалисты региона отмечают острый кризис в сфере профессиональной охоты, из-за которого квоты на отстрел остаются неосвоенными. Это эксперты называют одной из причин активизации хищников на территории области.