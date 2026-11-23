Одновременно с появлением новой статьи расходов общий объем финансирования госпрограммы «Охрана окружающей среды» был уменьшен на 87,4 млн руб. — до 38,65 млрд руб. Снижение обусловлено сокращением федеральных ассигнований на 2026 год (со 168 млн до 51,3 млн руб.), в том числе полным обнулением федерального транша по проекту «Вода России» на расчистку русел рек (116,5 млн руб.), эти затраты теперь целиком берет на себя область (585,8 млн руб.). Вместе с тем расходы бюджета на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО на 2026 год выросли на 20,7 млн руб. — до 814,9 млн руб.