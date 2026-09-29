Хищный интерес

В Челябинской области, как и во многих регионах России, в осенний сезон 2026 года отмечается рост активности бурых медведей. Хищники все чаще выходят к населенным пунктам, садовым товариществам и на популярные туристические маршруты. Эксперты связывают этот тренд с двукратным ростом популяции зверя за последние 15 лет, неурожаем естественных кормов и изменением поведения животных, которые перестают бояться человека. В федеральном Минприроды обсуждают меры по упрощению правил регулирования численности медведей, в то время как региональные власти Челябинской области уже установили лимиты на добычу 150 особей в текущем сезоне. При этом специалисты указывают на кризис в сфере профессиональной охоты, из-за которого квоты на отстрел остаются неосвоенными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным федерального Министерства природных ресурсов и экологии, к 2026 году численность бурого медведя в России достигла 307,9 тыс. особей, что более чем в два раза превышает показатели тридцатилетней давности. В Уральском федеральном округе ситуация развивается по схожему сценарию: хищники все чаще осваивают лесостепные зоны, нетипичные для их традиционного обитания. В Челябинской области, согласно постановлению губернатора Алексея Текслера №247 от 28 июля 2026 года, численность вида, от которой рассчитывается лимит добычи, составляет 620 особей. Утвержденная квота на изъятие ресурсов в текущем сезоне (до августа 2027 года) определена в размере 150 особей, что составляет 24,19% от популяции.

Одной из центральных проблем регуляции численности хищников специалисты называют дефицит квалифицированных охотников. Кандидат биологических наук, эколог Александр Лагунов отмечает резкое сокращение их числа: «Специалистов по охоте на медведей сейчас стало меньше на один-два порядка. Современные охотники добывать зверя зачастую не умеют. По результатам учетов госохотинспекция рассчитывает нормы добычи, которые закрепляются законодательными актами, лицензии разносятся по хозяйствам, но две трети из них возвращаются незакрытыми. Медведь остается не добыт».

Помимо низкой квалификации охотников, эксперты указывают на экономические и временные барьеры. Стоимость лицензии остается высокой для частных лиц, а срок активной охоты на медведя (с 1 августа по 30 ноября) ограничен жесткими внутренними регламентами.

«Несколько лет назад сократили сроки охоты, в некоторых случаях до 30 дней. За этот период добыть такое осторожное и опасное животное крайне трудно»,— поясняет эколог.

В результате недопромысел становится одним из факторов, подталкивающих популяцию к росту и территориальной экспансии. Ситуация 2026 года осложнилась изменениями погоды. Весенние заморозки в горной части Челябинской области привели к неурожаю основных дикоросов, составляющих базу рациона медведя перед спячкой.

«Погода была нестандартная: заморозки в период цветения черемухи и рябины фактически „вышибли“ плодоношение этих деревьев. В высокогорьях, где я раньше наблюдал по шесть медведей одновременно, кормящихся брусникой и голубикой, урожай ягод в этом году крайне низкий»,— отмечает Александр Лагунов.

Недостаток калорийного ресурса в лесах вынуждает хищников, обладающих исключительным обонянием, искать альтернативные источники питания. Медведи улавливают запахи на расстоянии нескольких километров и целенаправленно идут к человеческому жилью. Особую тревогу вызывают коллективные сады в районе Миасса и других городов.

«Запах гниющих яблок и груш, которые садоводы часто выбрасывают за забор,— это приманка. Сады редко огорожены серьезными заборами, и медведи начинают ходить вдоль межи»,— подчеркивает господин Лагунов.

В сентябре 2026 года следы медведей были зафиксированы в непосредственной близости от жилой застройки в Миассе (СНТ «Энергетик» и «Ильмены Южные»), где садоводы сообщали о медведице с медвежонком. В национальном парке «Таганай» присутствие хищников фиксируется регулярно, в том числе у популярных троп рядом с Центральной усадьбой. По официальным данным нацпарка, в его границах обитает около 25 медведей. Администрация парка вынуждена регулярно напоминать туристам о запрете оставлять пищевые отходы, так как даже кожура от семечек или остатки каши могут приучить зверя к постоянному присутствию у туристических стоянок.

Специалисты минэкологии Челябинской области сообщили, что сейчас проверяют случаи контакта людей с хищниками, но отмечают, что официальных сообщений от жителей области к ним не поступало. Это отмечает и эколог Александр Лагунов: «Садоводы находят следы медведя. Я разговаривал буквально вчера с таким садоводом и удивился, что он никуда об этом не сообщал».

Министерство экологии Челябинской области в официальной памятке напоминает гражданам об алгоритме действий при встрече со зверем. Основное правило — не бежать.

«Убегая, человек автоматически становится жертвой, а шансов обогнать медведя нет»,— предупреждают в ведомстве. Рекомендуется медленно отходить, не поворачиваясь спиной, и пытаться казаться визуально крупнее, поднимая руки и одежду над головой.

С правовой точки зрения, при появлении агрессивного животного в черте населенного пункта полномочия по его обезвреживанию ложатся на полицию. Согласно ч. 3 ст. 23 закона «О полиции», сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие для защиты жизни и здоровья граждан от диких зверей.

Медведь животное территориальное, как отмечает эколог Александр Лагунов. Рост плотности приводит к тому, что молодые особи вытесняются с лучших участков горной тайги в Зауралье и Приуралье.

Для решения проблемы экспертное сообщество предлагает перейти к более точным и современным способам учета и регулировать популяцию медведей с помощью премий для профессиональных охотников и перейти от классических методов учета к современным технологиям. Традиционный способ, когда егерь-инспектор замеряет ширину следа на грязи, чтобы отличить одну особь от другой, остается надежным, но трудозатратным.

«Необходимо расширить программу мониторинга с использованием видеокамер и пролетов беспилотников с тепловизорами. Техника стоит денег, но она дает реальную картину плотности населения зверя. Нужно принять меры не только по мониторингу, но и регуляции численности. Это все-таки отстрел. Если не справляются охотники-любители, значит, этим должны заниматься специалисты. Есть, например, премии за отстрел волков. И этим занимаются специальные бригады охотников, которые заключают соответствующий контракт»,— считает Александр Лагунов.

Евгений Рыженьков