Похолодание и снег ожидаются в Свердловской области на неделе
В Свердловской области 23 ноября оттепель начнет сходить на нет, осадков почти не будет. В период с 24 по 25 ноября вновь вероятны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега на фоне отрицательных температур, на юге региона они будут близки к нулю, следует из информации Уральского гидрометцентра.
Существенное изменение погодных условий ожидается с подходом Балканского циклона к Уралу 26 ноября. В этот день регион накроют умеренные и сильные снегопады, а также начнется значительное похолодание. В выходные дни ночные температуры опустятся до -6°...-11°, а на севере области возможны морозы до -15°. Дневные показатели в этот период составят от -4° до -9°.
Днем понедельника в Екатеринбурге установится температура до +2°, осадков не будет. Во вторник ночью -1°, днем +1°, небольшой снег, мокрый снег, гололедица. В среду — ночью -2°, днем 0° и снег.