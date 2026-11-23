Существенное изменение погодных условий ожидается с подходом Балканского циклона к Уралу 26 ноября. В этот день регион накроют умеренные и сильные снегопады, а также начнется значительное похолодание. В выходные дни ночные температуры опустятся до -6°...-11°, а на севере области возможны морозы до -15°. Дневные показатели в этот период составят от -4° до -9°.