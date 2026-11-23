Над Каменском-Шахтинским и восемью районами Дона уничтожили более 80 дронов
Ростовская область в ночь на 23 ноября подверглась массированной атаке. Над Каменском-Шахтинским и восемью районами уничтожили более 80 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники сбили в Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском, Усть-Донецком районах. В Красносулинском районе на месте падения обломков дронов произошел пожар. Работают экстренные службы.
На территории региона действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.