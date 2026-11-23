В Ростовской области растет спрос на узкоспециализированные автоперевозки
На рынке логистики Ростовской области усиливается специализация в автомобильных перевозках. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала собственник и руководитель ростовской компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова.
По словам эксперта, мультимодальные перевозки сохраняют востребованность, однако клиенты пересматривают логистические стратегии. В ряде случаев им становится выгоднее заключать прямые контракты с перевозчиками. Одновременно растет интерес к узкоспециализированным автомобильным перевозкам.
Изменились и критерии выбора логистических компаний. Если раньше заказчики в первую очередь ориентировались на стоимость услуг, то теперь оценивают скорость решения вопросов и надежность подрядчика. В частности, для клиентов важны легальность деятельности компании, ее налоговая чистота, рекомендации и наличие ее в реестре надежных поставщиков.