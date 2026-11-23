Изменились и критерии выбора логистических компаний. Если раньше заказчики в первую очередь ориентировались на стоимость услуг, то теперь оценивают скорость решения вопросов и надежность подрядчика. В частности, для клиентов важны легальность деятельности компании, ее налоговая чистота, рекомендации и наличие ее в реестре надежных поставщиков.