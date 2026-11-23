Света не будет 23 и 26 ноября с 9:00 до 17:00, а 25 и 27 ноября — с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00; в отдельные часы этих дней подачу электроэнергии ограничат на более длительный срок. Отключения затронут десятки улиц, включая частный сектор и несколько многоквартирных домов.