В Ставрополе с 23 по 27 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии
В Ставрополе с 23 по 27 ноября в юго-западном районе пройдут плановые ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в администрации города.
Света не будет 23 и 26 ноября с 9:00 до 17:00, а 25 и 27 ноября — с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00; в отдельные часы этих дней подачу электроэнергии ограничат на более длительный срок. Отключения затронут десятки улиц, включая частный сектор и несколько многоквартирных домов.
В зону ограничений попадают улицы в районе Доваторцева, Живописной, Малиновой, Пазарджикской, а также ряд садовых товариществ и ЖК «Долина Роз». Полный перечень адресов и точное время отключений опубликованы на сайте мэрии Ставрополя.
Работы связаны с обновлением сетей коммуникаций: энергетики рассчитывают завершить их до конца ноября.