В минувшем туре «Кузбасс» проиграл со счетом 1:3 в столице Татарстана «Зениту-Казань». В свою очередь, «Енисей» выиграл в Сургуте у команды «Газпром-Югра» в пятисетовом матче. Это вторая подряд победа красноярцев со счетом 3:2.