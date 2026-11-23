Волейболисты новосибирского «Локомотива» победили «Ярославич» в трех сетах
Матчи девятого тура чемпионата российской мужской волейбольной Суперлиги не изменили ситуацию в верхней части турнирной таблицы. Все лидеры одержали победы.
Выиграл и новосибирский «Локомотив». На своей «Локомотив Арене» он был сильнее «Ярославича» — 3:0 (25:19, 25:18, 25:16). Его диагональный Раджаб набрал 14 очков. Идущий на первом месте «Локомотив» по-прежнему опережает санкт-петербургский «Зенит» на два очка.
В минувшем туре «Кузбасс» проиграл со счетом 1:3 в столице Татарстана «Зениту-Казань». В свою очередь, «Енисей» выиграл в Сургуте у команды «Газпром-Югра» в пятисетовом матче. Это вторая подряд победа красноярцев со счетом 3:2.