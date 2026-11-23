Ремонт моста через Мёртвый Донец в Ростове оценили в 12,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на проектирование реконструкции моста через Мёртвый Донец. Соответствующий тендер размещен на площадке госзакупок 19 ноября.
Заказчик — МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (МКУ «ДИСОТИ»). Начальная (максимальная) цена контракта — 12,5 млн рублей, источник финансирования — городской бюджет 2027 года. Заявки принимаются до 7 декабря; работы должны быть завершены не позднее 1 октября 2027 года с момента заключения муниципального контракта.
Согласно техническому заданию, существующий мост будет полностью демонтирован, на его месте возведут новый. Проектируемый участок дороги начнется от улицы Задонской и протянется на 290 метров. Предусматривается дорога с двумя полосами движения шириной от 3,25 до 3,75 м, рассчитанная на скорость 50 км/ч, и тротуар шириной 2,25 м. Длина самого моста составит 138,13 м; конструкция опирается на железобетонные балки.
Помимо разработки проектной документации, будущему подрядчику предстоит комплекс инженерных изысканий — геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических. При необходимости выполнят археологические обследования.
В объем работ также входит разработка документации по планировке территории площадью около 1,1 га, реконструкция трех примыканий, переустройство ливневой канализации, мероприятия по наружному освещению и обеспечению доступной среды для маломобильных граждан.