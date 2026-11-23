Согласно техническому заданию, существующий мост будет полностью демонтирован, на его месте возведут новый. Проектируемый участок дороги начнется от улицы Задонской и протянется на 290 метров. Предусматривается дорога с двумя полосами движения шириной от 3,25 до 3,75 м, рассчитанная на скорость 50 км/ч, и тротуар шириной 2,25 м. Длина самого моста составит 138,13 м; конструкция опирается на железобетонные балки.