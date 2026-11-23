В январе—октябре 2026 года продажи джина в российской рознице выросли на 11% год к году, до 2,02 млн декалитров (дал), следует из подсчетов аналитического проекта A.List. Топ-10 крупнейших марок заняли 85% против 82% годом ранее. Лидерство на рынке сохранил джин Barrister: его продажи выросли на 14% год к году, до 984 тыс. дал. Для сравнения: продажи занявшего вторую позицию бренда Gletcher составили 285 тыс. дал, увеличившись на 15%. Наиболее выраженный рост показали Gin Lane и Hackney: их продажи выросли на 86% и 78% год к году, до 66 и 48 тыс. дал соответственно.