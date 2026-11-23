Сервис по аренде электросамокатов «Юрент» в 2018 году создали в Ставропольском крае Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Компания развивалась на юге России, в 2020 году вышла в Москву и другие регионы страны. Весной 2019 года сервис привлек 150 млн руб. от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. «ВЭБ Венчурс» вложился в него в 2022 году вместе с МТС и фондом VPE. Общая сумма инвестиций составила 2,09 млрд руб. МТС в 2024 году стала основным владельцем сервиса, изменив его название на «МТС Юрент». В начале 2025 года «ВЭБ Венчурс» продал свою долю закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты».