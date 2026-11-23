Фонд «Цифровые горизонты» вышел из капитала «Юрент»
Закрытый паевой инвестфонд «Цифровые горизонты» под управлением АО «УК "Молния"» 5 ноября 2026 года вышел из числа совладельцев операционного лица компании кикшеринга «Юрент» — ООО «Юрентбайк.ру», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля фонда в 10,49% перешла структуре мажоритарного акционера МТС, чье участие теперь составляет 95,1%. За миноритариями Андреем Сороко и Денисом Богдановым сохранились по 3,42% и 1,46% в капитале компании соответственно. В «Юрент» рекомендовали обратиться за комментариями к акционерам. В МТС и УК «Молния» не ответили на запросы “Ъ”.
Сервис по аренде электросамокатов «Юрент» в 2018 году создали в Ставропольском крае Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Компания развивалась на юге России, в 2020 году вышла в Москву и другие регионы страны. Весной 2019 года сервис привлек 150 млн руб. от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. «ВЭБ Венчурс» вложился в него в 2022 году вместе с МТС и фондом VPE. Общая сумма инвестиций составила 2,09 млрд руб. МТС в 2024 году стала основным владельцем сервиса, изменив его название на «МТС Юрент». В начале 2025 года «ВЭБ Венчурс» продал свою долю закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты».