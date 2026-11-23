Запрет на строительство в зонах затопления и подтопления затронул и участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как пояснили в Минстрое России, можно реконструировать и строить жилой дом, а также поставить его на кадастровый учет, если уведомление о планируемых работах было подано до 4 августа 2026 года, то есть до введения запрета, а отказа не было.