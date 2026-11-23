С дамбой – можно
Стройка в зонах затопления и подтопления Ярославля продолжится
В Ярославле и области продолжится строительство в зонах затопления и подтопления несмотря на запрет, введенный Водным кодексом. Продолжить стройку позволят условия переходного периода, однако главным требованием для реализации проектов станет инженерная защита. Девелоперы говорят, что сам запрет не повлиял на их планы по комплексному развитию территорий, но создал дополнительную финансовую нагрузку. Эксперты отмечают, что сложнее всего придется тем, кто хочет построить частные жилые дома в зонах затопления и подтопления.
С 7 ноября министерство строительства и ЖКХ Ярославской области возобновило выдачу разрешений в зонах затопления и подтопления. Она была прекращена в августе из-за введения на федеральном уровне запрета на строительство в этих зонах. Возобновить оформление разрешений удалось благодаря введению переходного периода. Как пояснили в Минстрое России, в период 2026–2030 годов будут выдаваться разрешения на новое строительство капитальных объектов, если проектами предусмотрена инженерная защита от негативного воздействия вод.
«Разрешительная документация в зонах затопления, подтопления министерством (строительства и ЖКХ — прим. «Ъ-Ярославль») выдается»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве области.
Многоквартирные дома и КРТ
Введенный федеральными властями запрет мог привести к замедлению строительства в Ярославле, так как под эту категорию попадает почти четверть территорий города. Большая часть расположена в Заволжском районе. Например, это три территории, отданные под комплексное развитие: микрорайон №9 жилого района «Тверицы», участки в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной, а также улиц Троицкой и Шевелюхи.
Как пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии, в условиях комплексного развития этих территорий была разработка раздела в документации, содержащего сведения об обеспечении объектов сооружениями или методами инженерной защиты. В компании «Гудград», занимающейся застройкой «Твериц», сообщили «Ъ-Ярославль», что последствий для проекта из-за изменений Водного кодекса нет. Более подробно комментировать ситуацию застройщик не стал.
Всего в Ярославле было заключено пять договоров о комплексном развитии в отношении территорий, которые частично или полностью попали под запрет. Помимо Заволжского под ограничения попали проекты во Фрунзенском районе. Это несмежные территории на улице Калинина в районе Рябиновой и территория в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского.
Изменения не повлияли на планы застройки территории в районе улицы Пожарского, сообщил «Ъ-Ярославль» директор по региональному развитию компании «Железно» Алексей Мирошников. Однако возникла дополнительная экономическая нагрузка.
«Такой запрет, безусловно, потребует от нас дополнительных затрат на обследование вышеуказанных зон и выполнение мероприятий по инженерной защите территории»,— пояснил господин Мирошников.
По словам господина Мирошникова, сначала предстоит дать оценку установленным зонам подтопления, в дальнейшем инвестор обратится к специализированной организации, которая спроектирует защиту. Алексей Мирошников добавил, что компания не планирует обсуждать с мэрией Ярославля пересмотр условий договора КРТ.
«Эти риски инвестор на старте принимает на себя. Здесь нет претензии к муниципальной власти, потому как изменение федерального законодательства не в их силах, они свою часть договора КРТ исполняют надлежащим образом»,— сказал господин Мирошников.
После введения запрета мэрия Ярославля была вынуждена отказаться от передачи под комплексное развитие трех территорий. Это участки в районе поселка Толга — 222 тыс. кв. м, улицы Новые Куксенки — 82 тыс. кв. м, а также в районе улиц Маяковского и Шандорной — 50 тыс. кв. м. Все три — в Заволжском районе. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии, даже с учетом переходного периода решение останется прежним.
«Договор о комплексном развитии территорий в городе Ярославле предусматривает срок его действия 8-10 лет, что превышает период 2026-2030 г.г. Проведение торгов на право заключения договора о комплексном развитии по данным территориям в настоящее время нецелесообразно»,— говорится в письме за подписью заммэра – директора департамента градостроительства Александра Черневского.
Частникам придется хуже
Запрет на строительство в зонах затопления и подтопления затронул и участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как пояснили в Минстрое России, можно реконструировать и строить жилой дом, а также поставить его на кадастровый учет, если уведомление о планируемых работах было подано до 4 августа 2026 года, то есть до введения запрета, а отказа не было.
У ИЖС сейчас самая тяжелая ситуация, считает председатель комитета по кадастровым и градостроительным вопросам Ассоциации участников рынка малоэтажного и индивидуального жилищного строительства Алексей Бурмистров.
«Человек мог купить участок именно под строительство дома, потратить деньги, а потом оказаться в положении, когда право собственности есть, участок формально подходит под ИЖС, но строить нельзя»,— пояснил господин Бурмистров.
Двое собственников участков в Заволжском районе Ярославля уже обратились к ярославской общественнице Татьяне Шаминой с такой проблемой.
«Люди подавлены, земельные участки, как правило, в районе берега Волги, стоят достаточно приличных денег. Люди рассчитывали, а теперь все прикрылось»,— рассказала госпожа Шамина «Ъ-Ярославль».
Инженерная защита
Под инженерной защитой понимаются сооружения и методы, которые способны защитить объекты от негативного воздействия вод. Это водоограждающие дамбы, берегоукрепительные сооружения, искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов. Как отметили эксперты, объем финансовых расходов на обеспечение защиты зависит от того, о чем идет речь, — о подтоплении грунтовыми водами или о затоплении территории во время паводка.
«Расчет инженерной защиты всегда индивидуальный. Сначала нужны инженерно-геологические изыскания: какие грунты, какой рельеф, на каком уровне подземные воды, какие участки подтапливает. Многое зависит и от того, что будут строить. Малоэтажной застройке защита может вообще не понадобиться. Или минимально. Под многоэтажные тяжелые дома делается расчет фундаментов с учетом нагрузки и уровня подземных вод, и это совсем другая история»,— пояснила архитектор-градостроитель, гендиректор ООО «АрхПро» Наталия Брайловская.
Она отметила, что для крупного девелопера в данном случае встает вопрос экономики проекта: если затраты на защиту окупаются, проект жизнеспособен. Такой же вопрос встает и перед собственниками участков для ИЖС. Господин Бурмистров пояснил, что если защиту нужно делать в пределах конкретного участка, то эти затраты могут лечь на собственника.
«Для частного лица это иногда сумма, которая делает весь проект бессмысленным»,— сказал господин Бурмистров.
Он добавил, что в некоторых случаях защитить только свой участок технически невозможно.
Эксперты советуют собственникам участков, попавших под запрет на строительство, объединяться для создания инженерной защиты. Так, госпожа Брайловская рекомендует коллективно добиваться включения территории в программы защиты, а господин Бурмистров допускает самостоятельное финансирование работ.
«Если в зоне находятся десятки участков, я считаю коллективную инженерную защиту более разумным вариантом. Можно распределить расходы на изыскания и проектирование, разработать общую систему водоотведения и взаимодействовать с муниципалитетом или регионом»,— пояснил он.
Пересмотр границ зон
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия Ярославля рассчитывает пересмотреть границы зон и сократить площадь подтопления в четыре раза — с 4 до 1 тыс. га, так как в городе зоны подтопления оказались значительно больше установленных законодательством. При этом уже сейчас собственники участков, которые попали в зоны затопления или подтопления, могут попытаться сделать то же самое в частном порядке.
«Бывают ошибки. Если по фактическим отметкам рельефа, гидрологическим данным и истории паводков участок не подвержен негативному воздействию вод, есть основания добиваться уточнения границ через органы, которые зону установили, а при отказе — через суд. Это работает, когда собраны изыскания и заключения специалистов. Голые доводы вроде "у нас никогда не топило" не работают»,— сказала эксперт.
Другой путь — это обеспечить территорию инженерной защитой. Перед этим необходимо выяснить, какая именно защита необходима и какой правовой результат она позволит получить, отметил господин Бурмистров.
«Инженерная защита сама по себе не исключает участок из зоны затопления или подтопления. Просто отсыпать участок, поднять отметку или поставить дом на сваи недостаточно. Нужно доказать, что территория действительно защищена, и пройти официальную процедуру изменения границ зоны»,— добавил он.
Наталия Брайловская обратила внимание на некапитальные строения, которые не попадают под запрет, но подходят для отдыха или сезонного проживания. Эксперт предостерегла, что такой объект нельзя будет зарегистрировать как жилой дом.